Produtor Pedro Soulé seleccionado para formação do Realness Institute e Netflix

​O produtor cabo-verdiano, Pedro Soulé, é um dos doze seleccionados para a edição de 2022 da Episodic Lab (EPL) & Development Executive Traineeship (DET), formações promovidas pelo Realness Institute, em parceria com a Netflix.

Soulé integra a turma de DET e, até Julho, frequentará um programa de três meses que permitirá aos participantes trabalharem com produtores criativos e outros especialistas, dedicando-se ao desenvolvimento de projectos de acordo com os padrões de qualidade das grandes plataformas de streaming.

“Neste período, serei o produtor criativo do projecto que me designarem. Serei responsável por desenvolver o projecto, para que tenha qualidade para estar na Netflix ou noutra grande plataforma de distribuição, com a ajuda de profissionais experientes e que trabalham ao mais alto nível neste sector. Terei a oportunidade de conhecer um mundo e de usar ferramentas que antes não era possível”, antecipa.

Apesar de não existir qualquer compromisso da Netflix para produzir os projectos que serão trabalhados pelos bolseiros nos módulos de EPL e DET, a iniciativa oferece uma oportunidade única aos criativos africanos para desenvolverem as suas competências com profissionais de referência no mercado audiovisual internacional, incluindo executivos da Netflix, a empresa líder mundial em serviços de streaming.

“Ser seleccionado e participar deste programa será uma oportunidade única. É a primeira vez que um cabo-verdiano é seleccionado e isso quer dizer que reconhecem que há um trabalho a ser feito no país, mas também que o país tem potencial para um dia participar de um projecto que venha a estar na Netflix, quer seja como país criador do projecto, co-produtor ou como local de filmagens”, comenta Pedro Soulé.

Além de Cabo Verde, esta edição da EPL & DET conta com representantes da África do Sul, Quénia e Nigéria.

Pedro Soulé é um produtor de cinema baseado no Mindelo. Licenciado em gestão de empresas, Soulé trabalhou em diferentes áreas de negócio e, em parceria com o realizador Nuno Miranda, fundou a produtora Kriolscope. Produziu o filme Kmêdeus, foi o produtor local da pelicula Vitalina Varela, de Pedro Costa, e do programa da RTP, Club Atlas, com DJ Branko e Dino D´Santiago. Foi produtor para África e Atlântico do projecto The Whalers. Em 2020, co-fundou o Baobab Film Collective, para produzir conteúdos afro-centristas para a televisão.