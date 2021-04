Festival do Café do Fogo acontece este fim-de-semana

A 7ª edição do Festival do Café do Fogo acontece esta sexta e sábado, 23 e 24, no concelho de Mosteiros, com uma programação menor e público limitado, devido à pandemia da COVID-19.

Segundo uma nota da Câmara Municipal de Mosteiros, este evento é antecedido pela Feira de Artesanato e Agronegócio, que começa esta quinta-feira, 22. Na mesma ocasião será realizada uma sessão especial do encontro literário Café com Versos, para apresentação da obra ‘Manual di Mudjer’, do músico Princezito.

Outra actividade que deverá acontecer durante o festival é música ao vivo com Princezito e artistas locais.

Realizada anualmente pela Câmara Municipal de Mosteiros desde 2014, o Festival do Café do Fogo tem como objectivo valorizar e promover o café do Fogo, bem como homenagear todos quantos têm contribuído para a afirmação da cafeicultura no concelho.

Conforme a mesma fonte, a realização do Festival do Café do Fogo é uma oportunidade de reunir produtores, proprietários, empresários, dirigentes políticos, especialistas, empresas e operários deste sector para momentos de partilha e de contactos.

A abertura do festival dá-se com a realização da 3ª edição da Corrida do Café do Fogo, sucedida de uma mesa de diálogo sobre a Certificação Biológica do Café, que terá a participação da empresa portuguesa Agricert, da ONG COSPE e de outros convidados e parceiros locais.