Santa Catarina de Santiago celebra 185 anos com muitas actividades

O município de Santa Catarina celebra no dia 25 de Novembro, o seu 185º aniversário. Esta data será celebrada com várias actividades culturais e desportivas, sendo que o ponto alto é o Festival Nha Santa Catarina.

O Festival Nha Santa Catarina acontece nos dias 22 e 23, e já tem confirmada a presença de alguns artistas como Ki-Many Marley, Djodje, Fidjus do Codé di Dona, Moura, Trakinuz, Garry, Lejemea, Mika Mendes, Soraia Ramos, Tony Fika, Tubarões e Gilson Furtado.

Organizado pela Câmara Municipal, o Festival Nha Santa Catarina conta com a produção da JM Produções & Eventos. Segundo uma nota da câmara municipal de Santa Catarina, pela primeira vez, o evento vai ter como palco o Estádio de Cumbém, que está a ser sujeito a intervenções para garantir ao público as melhores condições de conforto.

Além do Festival Nha Santa Catarina, haverá desfile de moda inclusiva, Festival da Tabanca, Mini-Festival Nha Santa Catarina, Exposição de Arte Linear e Geometria Artística, Feira de Artesanato e Gastronomia, Festival de Hip-Hop, o Mini-Festival de Santo André e vários lançamentos de livros.

No desporto, vai decorrer o Torneio de Futebol de 11, o Torneio de Futsal Masculino e Feminino, Torneio de Andebol, haverá uma Mostra Paralímpica, mas também de uma exibição de Karaté. No Atletismo vai acontecer uma prova de resistência, no percurso Chã de Tanque-Assomada e uma prova de velocidade.