Sugestões para um fim-de-semana fora de casa

De Santo Antão à Brava, comemora-se hoje, 18, o Dia Nacional da Cultura. Haverá actividades em todo o país para celebrar a data. A cidade da Praia, além das actividades do Dia Nacional da Cultura recebe, também hoje, a 5ª edição do Somos Cabo Verde, um evento que premeia todos os anos personalidades cabo-verdianas em diversas áreas.

Sexta-feira

- Feira de Artesanato, no complexo comercial do mercado da Achadinha, às 08h00.

- Exposição fotográfica e lançamento do livro de Zé Pereira, no Centro Cultural Paulino Vieira em São Nicolau, às 16h00.

- Lançamento do livro “Confidencias do Tempo”de Margarida Fontes na Biblioteca Nacional, às 18h00.

- Exposição de Quita Fernandes e Colectiva em parceria com a ASA, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, às 18h30.

- Gala Somos Cabo Verde, no Hotel Praia Mar, às 21h00.

Sábado

- Concerto Charles Gomes em homenagem a Orlando Pantera, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, às 19h00.

- Música ao vivo com Niclas e Palin Vieira, no restaurante Avis, às 20h00.

- Arlindo Rodrigues e Banda no Quintal da Música, às 21h00.

- Rendez Vous com Grace Évora no Nice Kriola, às 21h00.

- Noite de Sabura no espaço J, na ilha do Maio.

- Música ao vivo com Hilário Silva no Bar Tropical, na ilha do Maio, às 22h00.

- Música ao vivo com Khyra Tavares na Osteria N.3, a partir da meia-noite.