Sugestões para um fim-de-semana fora de casa

Para este fim-de-semana, temas algumas sugestões, como lançamentos de livros, shows musicais e feira do livro. A ilha do Maio está em festa. Este fim-de-semana acontece o concurso de vozes, baile conjunto e festival de música. Na ilha do Sal, decorrem as festividades do dia do município.

Sexta-feira - Apresentação do livro “Josina”, de João Henrique Cruz, no Salão Nobre do Paços do Concelho, na Boa Vista, às 16h00. - SOCA realiza encontro com autores e artistas em São Domingos, às 16h00. - Apresentação do livro “Aves Introduzidas, Migratórias e Endémicas em Cabo Verde”, de Zé Pereira, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, às 18h00. - Live Music com Khyra Tavares, no Alkimist, a partir das 19h30. - Show de AGAPE, no Divin'Art Saberes e Sabores, Santo Antão. - Fresh Band no espaço Nice Kriola, às 21h00. - Concerto de Jorge Humberto e Banda, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00. -Ceuzany e Cordas do Sol na Casa da Morna II, São Vicente, a partir de 22h30. - Baile Conjunto no Polivalente da Vila do Maio, às 22h00. - Concerto de Trio Mindel, na Livraria Nho Djunga, às 22h30. Sábado - Feira do Livro de Poesia e Banda Desenhada, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, às 10h00. - Show Infantil com o grupo “O Papagaio e as Moranguitas”, na Praça d`água, nos Espargos, Sal, às 16h30. - Jantar com os benfiquistas na Casa do Benfica, na cidade da Praia, às 20h00. - Grupo de Marino Inomar, no Quintal da Música, às 21h00. - Show “Reencontro”, Tito Paris na Rua de Lisboa, Mindelo, às 21h00. - Festival de Música de Beach Rotxa, na ilha do Maio, às 23h00. - Baile Funk no Cockpit, às 23h00.

