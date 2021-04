Serenata Produções homenageia cidade do Mindelo com espectáculo musical

O grupo Serenata Produções vai homenagear a cidade do Mindelo, este sábado, 24, com um espectáculo musical que contará com a participação de seis vozes mindelenses.

Segundo o produtor Kicas Silva já está “tudo preparado” para mais este concerto da Serenata Produções, que procura “alegrar” a ilha de São Vicente com eventos, mensalmente, depois de ter retomado as actividades em Março com a gala “Só Mulheres”.

Ceusany, Toy Cabecinha, Zizi Vaz, Fábio Ramos, Riza Sanches e Diva Barros, são as vozes que vão coroam a noite de homenagem a Mindelo.

“Mindelo celebrou mais um aniversário a 14 de Abril e não podíamos deixar passar em branco uma data tão importante, mesmo neste contexto pandémico”, esclareceu Kicas Silva, admitindo que a celebração vai ser feita com “sentido de responsabilidade”, isto é, com “todas as regras sanitárias salvaguardadas”.

O evento, que acontece num dos hotéis da cidade do Mindelo, traz de novo ao palco alguns nomes do meio artístico sanvicentino, que ainda estavam em “stand by” após mais de um ano da pandemia da COVID-19 que paralizou todas as actividades culturais.

Por estas e outras razões Kicas Silva garantiu que será uma “noite bem agradável”, que permitirá às pessoas “conviverem e desanuviarem-se dessa pressão da COVID-19”.

“Mas, volto a repetir, respeitando sempre as regras para não complicar as coisas e para que possamos sempre celebrar a cultura e não dar passos para trás de novo”, reiterou o produtor, para quem as pessoas já começam a perder o receio de sair, “especialmente para eventos onde sabem que as condições de segurança estão salvaguardadas”.

Kicas Silva adiantou que o Serenata Produções tem mais actividades para o mês de Maio e promete “surpresas”.