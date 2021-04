SCM felicita criadores e criativos cabo-verdianos no Dia Mundial da Propriedade Intelectual

A Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) felicita todos os criadores e criativos cabo-verdianos e em especial os seus membros e instituições públicas e privadas do país que trabalham no fomento, defesa e desenvolvimento do sector criativo e cultural cabo-verdiano.

Esta mensagem da SCM é alusiva ao Dia Mundial da Propriedade Intelectual, que se celebra hoje, 26 de Abril e que foi instituída pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, no ano 2000. Para a SCM celebrar esta data é muito importante, principalmente em tempos desafiantes como os que vivemos mundialmente devido a crise da COVID 19. “A propriedade intelectual e a arte dos criadores e criativos, teve e continua a ter um papel primordial para a compensação emocional e o equilíbrio emocional das sociedades, enquanto alimento da alma, de elevar os estado de espírito e de existência, em momentos de privação, como os de emergência ou de calamidade, que vivemos recentemente, onde a arte e a cultura nas suas mais diversas formas de expressão, foram a fonte de esperança, de entretenimento e de ligação entre as pessoas e os povos”, lê-se na nota. A SCM acrescenta que a arte é sem dúvida essencial e que desempenha o papel de verdadeiro “oxigénio” indispensável à vida, simbolizando muitas vezes cura em momento de dor ou de crise. “Aos proprietários da arte, os fazedores da cultura e as instituições nacionais e internacionais, públicas e privadas que cuidam da propriedade intelectual produzida em Cabo Verde, um muito obrigada pelo trabalho que vêm desenvolvendo ao longo dos anos em prol da Salvaguardas da Propriedade Intelectual cabo-verdiana”. A SCM deixa igualmente um especial obrigado o músicos autores e artistas cabo-verdianos que nos brindam com a matéria-prima que alimenta os corações dos cabo-verdianos no país e na diáspora, a música cabo-verdiana, a nossa propriedade intelectual imaterial que encanta o mundo.

