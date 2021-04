Liceu Abílio Duarte recebe exposição “Cabo Verde, da descoberta aos nossos dias – um olhar através dos objectos”

A Escola Secundária Abílio Duarte, na cidade da Praia, acolhe hoje, 28, e até 30 deste mês, a primeira exposição do projecto “Museu vai à Escola” intitulada “Cabo Verde, da descoberta aos nossos dias – um olhar através dos objectos”.

Segundo o director nacional dos museus, Adilson Dias, “Museu vai à Escola”, é um projecto ambicioso que o Instituto do Património Cultural (IPC) vem trabalhando, em parceria com o Ministério da Educação, com o objectivo de levar os museus e património para as escolas e dinamizar aquilo que é a educação patrimonial.

“Os museus têm de posicionar-se como elementos fundamentais dentro do sistema de ensino-aprendizagem e hoje, estar aqui, é mais um passo que estamos a dar, principalmente, numa época de pandemia, onde tivemos uma queda significativa de entrada nos museus, cujo público predominante eram os estudantes”, informa.

Adilson Dias sublinhou que através desta exposição estão a complementar as informações que os alunos têm na sala de aula, mas com uma realidade mais prática.

Nesta exposição, explicou, estão patentes objectos de arqueologia subaquática e de arqueologia terrestre que contribuíram para o início do povoamento do arquipélago e um conjunto de objectos da etnografia.

“O objectivo desta exposição é adoçar o apetite para os museus, para descobrirmos ou reinventarmos os museus num período pós-pandemia. Neste momento, tendo em conta as contingências da pandemia, estamos a trabalhar com escolas secundárias, mas o projecto é nacional e para todas as faixas etárias e ciclos de ensino”, afirmou.

A exposição “Cabo Verde, da descoberta aos nossos dias – um olhar através dos objectos” ficará patente até ao dia 30 de Abril na sala de multiusos da Escola Abílio Duarte, no Palmarejo.