Santa Cruz acolhe formação “Museus para o Desenvolvimento Sustentável”

O concelho de Santa Cruz, Santiago, acolhe, de hoje até 4 de Junho, a formação “Museus para o Desenvolvimento Sustentável”. Promovida pelo Instituto do Património Cultural (IPC) esta formação enquadrada nas actividades alusivas ao mês dos Museus.

Segundo o IPC, esta formação tem como missão ampliar o conhecimento sobre os museus e promover a sua importância na comunidade e no contexto do desenvolvimento sustentável, aproveitando o interesse do município de Santa Cruz na criação de condições para a instalação de um futuro espaço museológico que retrata os “Três Ritmos: Batuque, Funaná e Tabanka”.

As sessões, que serão ministradas pelos técnicos dos Museus, destina-se aos jovens locais, técnicos municipais e agentes comunitários que participaram em Março no projecto de Inventário de Base Comunitário do património imaterial (Batuque, Funaná e Tabanka), realizado pela Direcção do Património Imaterial do IPC.

Conforme o Instituto do Património Cultural, com este projecto, espera-se que os formandos fiquem capacitados para contribuir no processo de criação do espaço museológico e, mais tarde, assumirem com maior autonomia a continuidade do projecto.

A abertura da formação, que acontece no Centro Juvenil Katchaz, será presidida pelo Presidente do Instituto do Património Cultural, Hamilton Jair Fernandes e pelo Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Carlos Silva.

Ainda hoje, está prevista a abertura da exposição itinerante “Cabo Verde, da descoberta aos nossos dias – Um olhar através dos objetos”. Conforme a mesma fonte é uma exposição sobre a etnografia e a arqueologia cabo-verdiana que pretende dar continuidade às acções de transmissão de conhecimento sobre Cabo Verde, seu percurso e identidade cultural, servindo ainda para a componente prática da formação.

A exposição ficará patente ao público até ao dia 14 de Junho.