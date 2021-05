Neuza de Pina lança “Comberso cu Distino”

A cantora Neuza de Pina acaba de lançar o seu mais novo single intitulado “Comberso cu Distino”.

Num dueto com o jovem artista de Santa Cruz, Mureno, Neuza de Pina canta destino que lhe foi ingrato mas nem por isso a desanimou.

“Comberso cu Distino” já está disponível nas plataformas digitais com a assinatura da produtora Harmonia.

O single “Comberso cu Distino”, segundo uma nota enviada pela editora, oferece um diálogo que Neuza e Mureno têm com o destino, questionando-o, procurando respostas de forma descomprometida.

"Com produção de Palinh Vieira (Palinh) e a letra de Neuza, o single celebra o encontro que, na verdade, devera ter sido também o destino a proporcioná-lo". lê-se na nota.

Nascida na cidade da Praia, mas com coração na ilha do Fogo, Neuza de Pina lançou o seu primeiro trabalho discográfico “Flôr de Bila”, em 2013.

Em 2018, surge com o seu segundo álbum “Badia di Fogo”, onde estreou como compositora. “Badia di Fogo” é formada por 10 faixas, sendo nove músicas inéditas, quatro de sua autoria e uma já gravada por Ramiro Mendes, os arranjos musicais estiveram a cargo do Kaku Alves e conta com a participação de artistas como Michel Montrond, Kaly e Totinho.

Além da música, a cantora tem um projecto social que é a marca “Flor di Bila”, que criou para ajudar as mulheres cabo-verdianas nas suas próprias formações profissionais e para aumentar as suas auto-estima.