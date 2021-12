Mureno lança single “Amor di nha vida”

O cantor natural de Santa Cruz, Mureno lança esta sexta-feira, 17, o seu mais novo single intitulado “Amor di nha vida”. Trata-se do seu segundo single a solo, sendo que o primeiro foi “Kusas d Coraçon”.

Esses singles surgiram depois do sucesso do “Conbersu cu Distinu”, um tema que cantou em parceria com a cantora foguense Neuza de Pina.

Segundo uma nota da enviada, Mureno traz o tema “Amor di nha vida”, cantando uma paixão que o arrebatou, “tornando-se tão forte que o próprio projecta-o para toda a vida”.

“Interessante a versatilidade do uso de várias línguas como o espanhol nesta música e o inglês que diz ter guardado dos tempos em que fazia muitos covers por músicas pelas quais se apaixonava e que agora usa em pormenores delicados que enriquecem o que canta”, indica.

Conforme a mesma fonte, a versatilidade é claramente uma das marcas do cantor que dá voz aos idiomas nu sua forma de cantar. “Desta vez, o ritmo aproxima-se das sonoridades do zouk-love numa musicalidade que não cansa”.

Este tema conta com a produção de Elji Beatzkilla.