Centrum Sete Sóis Sete Luas em Cabo Verde recebem residência artística

Os Centrum Sete Sóis Sete Luas em Cabo Verde recebem durante este mês, residências artísticas com concertos musicais e exposições.

Neste sentido, Gwendoline Absalon, uma das cantoras da ilha de Réunion (no Oceano Índico, na frente do Madagascar) está em Cabo Verde a convite dos Centrum Sete Sóis Sete Luas da Brava, Fogo, Maio e Santo Antão.

Segundo uma nota enviada, o projecto musical das orquestras Sete Sóis abraça a voz da Gwendoline que fará residências nos Centrum Sete Sóis Sete Luas preparando um repertório onde os crioulos de Cabo Verde e da ilha de Réunion serão os grandes protagonistas.

No final de cada residência haverá um pequeno concerto para um número limitado de pessoas, tendo em conta as regras estabelecidas pelas autoridades sanitárias, para evitar a propagação da doença. Na terça-feira, 11, foi realizada uma residência artística no Centrum SSSL da Ribeira Grande com contou com a actuação da Santo Antão 7Sóis Band.

No 15 será a vez do Centrum SSSL do Maio receber a 7Luas Maio Band e a inauguração da exposição de Vasko Vidmar (Eslovénia). Dia 18, no Centrum SSSL da Brava acontece o concerto com a Brava 7Luas Band e com a inauguração da exposição de Daniel Mac Lloyd e Raphael Gindt (Luxemburgo).

Já no dia 20, o Centrum SSSL de São Filipe receberá a Orquestra Popular 7Sóis do Fogo e com a inauguração da exposição de Waroox (La Réunion).

Estas actividades realizam-se com o apoio do FRAM (Fonds Régional d’Aide à la Mobilité) et PRMA (Pôle Régional des Musiques Actuelles de La Réunion) em parcerias com as Câmaras Municipais da Brava, Fogo, Maio, Ribeira Grande e São Filipe.

Conforme a mesma fonte, o Festival Sete Sóis Sete Luas recuperou com o apoio da União Europeia em Nova Sintra (ilha Brava), São Filipe (ilha do Fogo), Ribeira Grande (ilha de Santo Antão) e Cidade do Porto Inglês (ilha do Maio) espaços para criação dos centros culturais como sala de exposições, restaurantes, bookshops, espaços para concertos e para ensaios.

"A recuperação destes edifícios históricos nestas ilhas periféricas, para realizar centros culturais, pretende valorizar a diversidade cultural de Cabo Verde e originar o encontro entre a oferta cultural com os fluxos turísticos internacionais que procuram este tipo de conteúdos", refere a mesma fonte.

Com objectivo de dar a vida a quatro ilhas (Brava, Fogo, Maio, Santo Antão), a programação nos quatro centros culturais são dedicados à preservação, valorização e divulgação da música e da gastronomia típica de cada localidade.

Este projecto tem promovido a profissionalização de vinte músicos (cinco em cada ilha) que realizaram digressão internacionais como parte das orquestras Sete Sóis Sete Luas, que beneficiaram de uma formação de alta qualidade nas áreas da música.

Ao mesmo tempo o projecto realizou acções de formação com chefs internacionais para a profissionalização de cozinheiras para a gestão dos Restaurantes dos Centrum SSSL.

Os impactos do Centrum: salvaguarda da identidade cultural mais genuína de cada pequena ilha, dignidade da cultura local e dos artistas, acesso gratuito à cultura para a população de quatro localidades periféricas de Cabo Verde, recuperação da economia criativa após a pandemia, criação de empregos estáveis para jovens a fim de desacelerar o forte processo de migração dos músicos mais talentosos dessas pequenas ilhas.