Alain Welter realiza residência artística em Cabo Verde

O artista luxemburguês Alain Welter vai realizar de 22 deste mês a 4 de Junho, uma residência artística nas ilhas Brava, do Fogo e do Maio. Esta residência artista terá apoio da Embaixada do Luxemburgo em Cabo Verde.

Segundo uma nota do Festival Sete Sóis Sete Luas, o artista vai criar três pinturas murais, no âmbito da programação do Centrum SSSL em Cabo Verde, em parceria com as câmaras municipais da Brava, de São Filipe e do Maio. "Depois dos trabalhos realizados pelos artistas luxemburgueses Daniel Mac Lloyd e Raphael Gindt, a arte de Alain Welter vai contribuir para continuar a fortalecer os vínculos de amizade, paz e cultura entre Luxemburgo e Cabo Verde", refere a mesma fonte. O Festival Sete Sóis Sete Luas este ano celebra a sua 29ª edição, reunindo 30 cidades de 13 países sob a sua bandeira (Brasil, Cabo Verde, Croácia, Eslovénia, Espanha, França, Israel, Itália, Luxemburgo, Marrocos, Portugal, Tunísia e Turquia). O festival foca a sua programação nos âmbitos da música tradicional e da arte contemporânea. Os seus principais objetivos são: o diálogo intercultural, a mobilidade dos artistas da Rede formada pelos países e cidades parceiros e também a criação de formas originais de produções artísticas com a participação de artistas provenientes dos países desta Rede. No decorrer dos últimos 18 anos, os presidentes Honorários do Festival foram os Nobel José Saramago e Dario Fo. Em 2012, tornou-se seu Presidente Honorário o Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. O Festival irá integrar em 2022 a programação de Esch2022 – Capital Europeia da Cultura e, neste contexto, alguns artistas do Luxemburgo serão embaixadores de Esch2022 nas cidades da Rede SSSL.

