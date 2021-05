Músico santantonense Titita lança novo single “Sofia”

O músico santantonense Titita irá disponibilizar, na sexta-feira, 14, em todas as plataformas digitais, o seu mais novo single intitulado “Sofia”, com participação da cantora Ceuzany.

Conforme revelou o artista à Inforpress, o tema escrito a partir da “ilha das montanhas”, onde “parece que o vento ecoa por entre os vales e influencia uma sonoridade típica de Santo Antão”, retrata o amor e a paixão de um rapaz para com “Sofia”.

“A música conta um episódio do quotidiano, um diálogo onde se fala da vontade e paixão do rapaz pela Sofia, com quer casar e levá-la para o estrangeiro”, disse o também compositor.

Segundo o mesmo, a letra tem uma dose de humor, realidade, tradição e expressões típicas da sua ilha natal.

A canção conta com a participação de Ceuzany, antiga voz do grupo Cordas d´Sol, ao qual Titita também pertenceu por mais de uma década.

Conforme revelou, o single faz parte do seu próximo álbum, cujo nome prefere ainda não revelar, adiantando que o mesmo é marcado pela fusão da tradição e do contemporâneo e será lançado ainda no Verão deste ano.

O álbum, segundo o artista, conta com seis faixas, de entre eles destacou “Mi ma nha violão” e “Ê bo moss”.

A direcção musical é de Hernâni Almeida em mais uma produção do estúdio “La Villa” e da label Harmonia.