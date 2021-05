Relatórios de gestão da SCM aprovados por unanimidade

Os relatórios de gestão da Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) referentes a 2020 e os instrumentos de trabalho para o ano de 2021 foram aprovados por unanimidade nas Assembleias Gerais que decorreram nos dias 14 e 15 na cidade da Praia.

A SCM informa que durante as Assembleias Gerais foram aprovados por unanimidade o relatório de gestão e das contas referentes ao ano 2020, o relatório anual sobre transparência referente ao ano 2020, programa de actividades e orçamento para o ano 2021, regras de distribuição referentes ao ano 2021 e regulamento eleitoral da Sociedade.

Face à pandemia de COVID-19, a SCM aponta como objectivos e metas, factos que se configuram como fundamentais para o presente e o futuro da organização, susceptíveis de execução, sempre na óptica de melhor cumprir o mandato de representação a que se comprometeu perante a Assembleia-Geral.

“Com o ambiente crescente do reconhecimento dos direitos autorais no país, não obstante o contexto difícil que a pandemia da COVID-19 está a impor, a Direcção entende que a continuidade dos trabalhos já desenvolvidos e a multiplicação de esforços e estratégias para perseguir os objectivos de retoma das cobranças, no ritmo da reabertura das actividades culturais, recreativas e de entretenimento e na retoma paulatina do sector do turismo no país, constituem prioridades absolutas da SCM”, cita.

A SCM considera igualmente como necessidades essenciais o objectivo da consolidação da parte tecnológica da entidade, no que diz respeito à concepção do Portal de Autores de Artistas SCM, para facilitar o processo de registo de membros e das obras e gravações musicais, para facilitar o contacto com os parceiros usuários de música e os respectivos licenciamentos.

“O projecto Copyright Friendly Label e a sua implementação nas diferentes ilhas, bem como a continuidade das acções formativas e de sensibilização constituirão também prioridades para as acções da SCM no corrente ano de 2021”, indica.

A SCM espera continuar a contar com o engajamento de todos para o melhor cumprimento dos seus plano de activadades aprovado para o ano de 2021 e para o futuro da organização.