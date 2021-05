Batchart lança música sobre naufrágio do navio Vicente

O rapper Edson Silva de nome artístico Batchart lançou esta quarta-feira, 19, o seu mais novo single, intitulado “08.01.2015”. Trata-se de um tema que recorda o naufrágio do navio Vicente, ocorrido em 2015 a poucas milhas da ilha do Fogo.

Batchart explicou, numa publicação na sua página na rede social Facebook que esta música é uma espécie de "Rap meets Morna", onde misturou o poder da crítica do rap com a sonoridade e lamento da Morna.

“Nesta música misturei o poder da crítica de rap com sonoridade e lamento da nossa Morna. E assim retratei aquilo que é a maior tragédia no nosso mar, o naufrágio Navio Vicente 08.01.2015, é uma data triste, ele coloca às claras toda a fragilidade deste sector”, escreve o rapper.

Com esta música, o rapper deseja trazer este tema para debate público, para que acontecimentos do género não se repitam.

O vídeo clip conta com a participação dos sobreviventes do trágico acidente que no final da música deixam um depoimento emocionante.

Este tema conta com a participação da artista Michelle, pré-produção de Renato Monteiro, sopro de Totinho e Deiry no piano. A produção final ficou com Marvin Beatz e o mix e master de Golbeats e a sua magia.

Este vídeo emocionante foi de Lil Homies, Evandro Cabral e Reginaldo Cruz. Batchart aproveitou ainda para agradecer aos sobreviventes que fizeram questão de dar a cara neste vídeo.

Depois deste tema, que chegou de surpresa, Batchart anunciou que o seu novo álbum intitulado “RESILIENTE”, está para breve.