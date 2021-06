Dieg aborda temática do abandono infantil em novo single “Mununo”

O artista Dieg lança esta sexta-feira nas plataformas digitais o seu novo single “Mununo”, onde aborda a temática do abandono infantil em Cabo Verde.

De acordo com a nota enviada à Inforpress, o novo trabalho do jovem instrumentista mindelense Diego Gomes, de nome artístico Dieg, foi gravado em parceria com a produtora “Broda Music” e o seu lançamento enquadra-se no âmbito do Dia da Criança Africana, celebrado a 16 de Junho.

Segundo a mesma fonte, “Mununo” é um tema que aborda a questão do abandono infantil, salientando que esta temática tem desencadeado outros problemas de cariz social em Cabo Verde, com destaque para o alcoolismo e o abuso sexual.

O videoclipe do tema foi gravado na lixeira e no bairro “Iraque” em São Vicente, com o objectivo de mostrar uma parte da realidade vivida tanto na ilha do Monte Cara como nas restantes ilhas do arquipélago.

O tema já se encontra disponível no canal de youtube da Broda Music e a partir do dia 18 de Junho estará disponível em todas as plataformas digitais.

Dieg surge como intérprete depois de vários anos a acompanhar artistas cabo-verdianos nos vários palcos do mundo. Em 2018, lançou o seu primeiro single intitulado “Nka Kre”.