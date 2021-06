Espectáculo “Mardança” estreia-se na Praia

O Núcleo de Ballet Clássico da ALAIM apresenta este sábado, 26, na cidade da Praia, o espectáculo de dança “Mardança”.

Segundo uma nota do Centro Cultural Português, esta peça retrata a preocupação em proteger e defender o ambiente, com destaque para os oceanos, praias e preservação da vida marinha.

Esta peça que ilustra um projecto pioneiro de formação na área do ballet clássico na ilha de São Vicente, estreia-se na cidade da Praia, mas posteriormente será apresentada em São Vicente e Santo Antão.

Esta actividade integra o programa de acções culturais que assinala em Cabo Verde, a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, que vigora entre Janeiro e Junho de 2021 e as celebrações do mês da Europa 2021.

O espectáculo decorre no Centro Cultural Português, e face à pandemia da COVID-19, a mesma fonte avisa que serão aplicadas as normas de segurança e prevenção. O espectáculo tem entrada livre, mediante a reserva prévia de bilhete, através de telefone ou email do Centro Cultural Português.

O Núcleo de Ballet Clássico da ALAIM é um projecto apoiado pelo DIVERSIDADE – instrumento de subvenções para a diversidade cultural, cidadania e identidade – no âmbito do projeto PROCULTURA – PALOP-TL, financiado pela União Europeia, co-financiado e gerido pelo Camões I.P.

De referir que para além da DIVERSIDADE, também conta com o apoio do programa BACultura, do Ministério da Cultura e Indústrias Criativas.