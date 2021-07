IPC realiza oficina para preservação da "Olaria tradicional de Fonte Lima”

O Instituto do Património Cultural (IPC) realiza, de hoje, 19, a 5 de Agosto, uma oficina de inventário e capacitação de jovens na prática da olaria tradicional, em Fonte Lima, no concelho de Santa Catarina de Santiago.

Segundo uma nota do IPC, esta oficina vai dar início ao projecto oficina de formação e capacitação de jovens mulheres na preservação da olaria tradicional de Fonte Lima e Trás-os-Montes, financiado pela UNESCO, no quadro do Programa de participação para 2020-2021, destinado a pequenos estados insulares em desenvolvimento.

"As oficinas de formação e capacitação pretendem ser espaços de partilha e transmissão de conhecimentos e saber-fazer das oleiras com as jovens, sensibilizando-as para um património comum e, com recurso a outros autores, mostrar outros caminhos e ganhos sustentáveis associados à prática de forma a salvaguardá-la e despertar o interesse para em função da identidade e do seu custo-benefício”, lê-se no documento.

Serão apresentados em Dezembro como produtos da oficina, catálogo com os produtos resultantes da oficina e feira para exposição.