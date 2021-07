Jorge Carlos Fonseca participa na reabertura do Museu da Língua Portuguesa no Brasil

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, vai participar na cerimónia de reabertura do Museu da Língua Portuguesa no Brasil, no dia 31 de Julho.

A informação foi avançada à Lusa pelo Governador do estado brasileiro de São Paulo, João Doria.

João Doria disse que Jorge Carlos Fonseca já confirmou a sua presença na cerimónia de reinauguração do Museu. Além do Chefe de Estado cabo-verdiano, este evento contara com a participação do Presidentes de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa e do Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi.

Ao comentar a vinda dos chefes de Estado africanos para a reinauguração de um espaço cultural no Brasil, Doria frisou que o Museu da Língua Portuguesa “celebra a variedade e a unidade dos países que têm a língua portuguesa como a língua pátria, a língua mãe.”

“Isto nos une, nos aproxima e, a meu ver, também estimula uma relação diplomática mais fértil e mais intensa não só na cultura, mas também na economia e nos valores de vida entre estes países de língua portuguesa”, concluiu.

Instalado na histórica Estação da Luz, o Museu da Língua Portuguesa foi reconstruído após incêndio em Dezembro de 2015.

Um dos primeiros museus totalmente dedicados a um idioma no mundo, ele promove um mergulho na história e na diversidade do idioma através de experiências interactivas, conteúdo audiovisual e ambientes imersivos.

Na sua renovada exposição de longa duração, que ocupa o segundo e terceiro andares do edifício, o Museu da Língua Portuguesa vai apresentar experiências inéditas, como "Falares", que traz os diferentes sotaques e expressões do Brasil; e "Nós da Língua Portuguesa", que aborda a diversidade cultural da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).

E serão mantidas as principais experiências que marcaram os quase 10 anos de funcionamento do Museu (2006 a 2015) - como a "Praça da Língua", espécie de ‘planetário do idioma’, que homenageia a língua portuguesa escrita, falada e cantada em um espectáculo de som e luz.

A reconstrução do Museu tem como patrocinador principal a EDP Brasil, como patrocinadores Globo, Itaú Unibanco e Sabesp e apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e do Governo Federal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a organização social responsável pela gestão do Museu.