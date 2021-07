Novo livro de Jorge Carlos Fonseca “A Grua e a Musa de Mãos Dadas” lançado em Portugal

O livro “A Grua e a Musa de Mãos Dadas” de Jorge Carlos Fonseca será lançado no dia 27 deste mês, no CCCV – Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa.

Segundo uma nota do CCCV, “A Grua e a Musa de Mãos Dadas” é mais um livro de Jorge Carlos Fonseca, cuja leitura nos remete para imagens e metáforas de extrema cognição incorporada, para mais enigmas do que certezas, sem preocupação que seja um conto ou uma história, o que o escritor escreve.

“São textos cheios de leituras, cheios de referências e peso. Há uma ideia de crónica, de diário, de poema, tudo ao mesmo tempo. Uma pérola que nos chega pelo Atlântico, desde a África Ocidental”, destaca a nota.

A apresentação da obra estará a cargo de Vera Duarte Pina, escritora cabo-verdiana, e de Luís Osório, escritor português.

Jorge Carlos Fonseca é licenciado em Direito e Mestre em Ciências Jurídicas, pela Faculdade de Direito de Lisboa, tendo obtido a classificação de Muito Bom.

Foi Assistente Graduado na Faculdade de Direito de Lisboa, durante vários anos, tendo leccionado designadamente as disciplinas de Processo Civil III (Recursos), Direito Penal e Direito Processual Penal.

Foi investigador na área do Direito Penal no Instituto Max-Planck, em Freiburg im Breisgau (Alemanha, em1986), Professor de Direito e Processo Penal no Instituto de Medicina Legal de Lisboa e Director Residente e Professor Associado Convidado na Universidade da Ásia Oriental, em Macau (1989-1990).

Jorge Carlos Fonseca tem uma vasta obra científica nas áreas do Direito Penal, Processual Penal e Constitucional – uma dúzia de livros e mais de cinquenta trabalhos doutrinários em revistas – que está publicada em mais de uma dezena de países. Tem igualmente várias dezenas de escritos sobre política, cultura, democracia, direitos humanos e cidadania, em revistas da especialidade cabo-verdianas e estrangeiras.

Publicou um total de vinte e dois livros, entre obras jurídicas, literárias e de outro cariz. Já recebeu alguns prémios literários internacionais.

Foi, até ser eleito Presidente da República, Presidente e Professor do Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais de Cabo Verde e Presidente da Fundação «Direito e Justiça», sendo, também, fundador de ambas as instituições.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1025 de 21 de Julho de 2021.