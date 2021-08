Cremilda Medina, Djodje e Mário Marta nomeados nos International Portuguese Music Awards

Os artistas cabo-verdianos estão entre os nomeados para os IPMA, na sigla em inglês, criados na cidade de New Bedford, Estados Unidos, que realizam a cerimónia de entrega dos prémios de forma virtual pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia da COVID-19.

Cremilda Medina, Djodje e Mário Marta estão nomeados nos International Portuguese Music Awards (IPMA) 2021. O anúncio foi feito pela organização na passada sexta-feira, 23, na sua página na rede social Facebook.

A cantora Cremilda Medina está nomeada na categoria Melhor Actuação na Quarentena, com o concerto livestream que realizou em Junho do ano passado (2020), uma categoria criada nesta edição dos IPMA.

Já Djodje está nomeado na categoria “Music Video of the Year” com o videoclipe “Bela”, lançado no ano passado e Mário Marta está indicado na categoria “Best World Music” com o tema “Aguenta (ft. Lura)”.

Na categoria “Best World Music” está também nomeado o cantor português a residir há alguns anos em Cabo Verde, Zé Perdigão, com o tema “Amália (Voz Magoada de Saudade)”.

Quem também mereceu uma nomeação na categoria “Best Traditional Performance” foi o cantor português Martim Vicente (ft. Dino d’Santiago) com o tema “Dia Só” (Live).

“A edição 2021 dos Prémios Internacionais de Música Portuguesa terá participação de nomes como Carminho, Piruka, Rita Guerra, Olavo Bilac, Cremilda Medina, Anjos, Luís Sequeira, nomeado para o Óscar de Melhor Guarda-roupa na edição de 2018, e muito mais”, anunciou a organização.

O evento terá transmissão em directo e poderá ser acompanhado no Facebook e no canal de Youtube dos International Portuguese Music Awards, no dia 25 de Setembro, com transmissões posteriores garantidas por diversos canais internacionais de televisão.

Serão entregues galardões em 14 categorias. Os prémios serão entregues num espetáculo virtual pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia da COVID-19 que tem afectado o mundo.

Conforme a organização, a única categoria votada pelo público no site do IPMA é o “People`s Choice Award” (Escolha do Público), cuja votação deve começar na próxima semana.

De lembrar que Cremilda Medina e Djodje são alguns dos artistas pré-nomeados para a X edição dos Cabo Verde Music Awards (CVMA) que deverá acontecer ainda este ano.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1026 de 28 de Julho de 2021.