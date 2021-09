Djodje e Mário Marta vencedores dos prémios IPMA

Os artistas cabo-verdianos Djodje e Mário Marta foram vencedores dos prémios International Portuguese Music Awards (IPMA), que aconteceram no passado dia 25 de Setembro, nos Estados Unidos da América.

A distinção foi anunciada esta terça-feira, 28, pela produtora Broda Music, numa nota de imprensa.

Djodje conquistou o prémio na categoria “Music Video of the Year” com o tema “Bela” dirigido pelo director Willsoldiers e Mário Marta foi premiado na categoria de “Best World Music Performance” com o tema “Aguenta” que contou com a participação especial da cantora Lura.

Este evento, que acontece desde 2013, visa reconhecer o desempenho notável na indústria da música por artistas internacionais de ascendência portuguesa.

Djodje encontra-se ainda nomeado com o tema “Bela” nos prémios AFRIMA na categoria de Melhor Videoclipe da África, e nos Cabo Verde Music Awards nas categorias de “Melhor Videoclipe do Ano” com o tema “Bela”, “Melhor Kizomba” também com o tema “Bela” e “Melhor Intérprete Masculino”.

Já Mário Marta, também está nomeado nos CVMA, nas categorias de “Melhor Intérprete Masculino” e “Melhor Coladeira” com o tema “Boa”.