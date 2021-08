Festival da Baía das Gatas 2021 (novamente) online

A 37º edição do Festival Internacional da Baía das Gatas arranca esta sexta-feira, 13, com espectáculos online, transmitidos a partir do complexo Pont d’Agua. Devido à pandemia da COVID-19, este ano, o formato do festival é igual a do ano passado.

De acordo com o alinhamento que a Inforpress teve acesso, os espetáculos acontecem nos dias 13, 14 e 15 de Agosto. A abertura do primeiro dia acontece, a partir das 19:30, com a artista Cremilda Medina, uma hora mais tarde, terá uma animação do grupo Carnaval de São Vicente, seguirão Hilar, Dieg e Khaly Angel, Josslyn e o encerramento acontece com uma performance do Social Nation Africa. No sábado, 14, o alinhamento prevê a abertura com Ilo Ferreira, seguido de Ary Kueka, Tiago Silva & Elly Paris, Ceuzany e, a fechar, Riky Man. No domingo, 15, terceiro e último dia do festival, estão previstos a actuação de Aline Frederico, Fábio Ramos e Djosa, Diva Barros, Jaqueline Fortes e Jorge Sousa, Edson Oliveira e My Roots e Mark Delman encerra o festival. O festival que teve a sua primeira edição no dia 18 de Agosto de 1984, é realizado anualmente na praia da Baía das Gatas, a oito quilómetros da cidade do Mindelo, e desde aquela data, apenas em 1995 não se realizou, devido a uma epidemia de cólera que assolou Cabo Verde. Nos últimos dois anos o evento tem acontecido fora da praia da Baía das Gatas e em formato online por causa da pandemia da COVID-19.

