São Vicente: Edição 2020 do Festival Baía das Gatas marcada para dias 14, 15 e 16 de Agosto

A Câmara Municipal de São Vicente anunciou hoje os dias 14, 15 e 16 de Agosto como data para a realização da 36ª edição do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas.

A Baía das Gatas, tida por “local mágico por natureza”, recebe anualmente, em Agosto, um festival de música que movimenta São Vicente nos planos artístico, festivo, humano e económico.

A divulgação da data, a sete meses do evento, visa, de acordo com informações disponibilizadas na página oficial do Facebook da autarquia, que os emigrantes e o público em geral possam organizar, com antecedência, as suas férias e compromissos por altura do festival.

O festival teve a sua primeira edição no dia 18 de Agosto de 1984, é realizado anualmente na praia da Baía das Gatas, e desde aquela data apenas em 1995 não se realizou, devido a uma epidemia de cólera que assolou Cabo Verde.

Anualmente, a Câmara Municipal de São Vicente, que organiza o evento, reserva uma verba no orçamento municipal para fazer face às despesas com a logística, viagens e cachê de artistas de Cabo Verde e do estrangeiro, sendo certo que o grosso do montante para suportar o evento, de acordo com a autarquia, provém de patrocínios de empresas.