Conheça o cartaz (quase completo) do Baía das Gatas

Ky- Mani Marley, Loony Johnson, Yasmine, Deejay Telio e Wet Bed Gang são os artistas e grupos confirmados para a 35ª edição do Festival da Baía das Gatas, que acontece nos dias 9, 10 e 11 de Agosto.

Os nomes foram divulgados esta terça-feira, na rede social, Facebook da Câmara Municipal de São Vicente. Este festival recebe todos os anos artistas nacionais e internacionais de renome.

Este ano, o Festival Baía das Gatas vai homenagear os mindelenses, com três dias de muita música e convívio. Um dos nomes confirmado é do Ky- Mani Marley, cantor de reggae jamaicano, filho da lenda e ícone da música reggae Bob Marley que iniciou a sua carreira em 1989, oito anos depois da morte de seu pai.

O artista esteve no ano passado em Cabo Verde, no âmbito da parceria entre o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e o Bureau Export Music, que visa a promoção turística e cultural de Cabo Verde e do seu património material e imaterial, através da produção de conteúdos audiovisuais.

Ky- Mani Marley gravou um vídeo clip em três pontos de interesse cultural e turístico, nomeadamente Ribeira Grande de Santiago, Santa Cruz e Tarrafal, e assumiu o compromisso e a responsabilidade de representar Cabo Verde lá fora.

O artista cabo-verdiano, Loony Johnson está também entre os nomes confirmados. Loony Johnson nasceu em Portugal, filho de pais cabo-verdianos. Desde muito cedo mostrou o seu talento no mundo artístico.

Outro nome nacional conformado é o da Yasmine, uma das vozes mais escutadas da música lusófona, quase sempre ao ritmo dos estilos Kizomba e Zouk. As canções “Perfume”, com a participação de Badoxa, “Esquece o Mundo”, “Nha Rei” e “Tu és um Erro” estão entre as mais ouvidas nas pistas de dança.

Ainda a nível internacional, teremos a participação de Deejay Telio, o nome artístico de Telio Vitor Paz Monteiro. Além de músico, Deejay Telio é produtor e compositor angolano. A sua carreira iniciou-se em 2010. Foi nessa altura que adoptou o nome artístico "Deejay Telio".

O certame contará também com a actuação de David Adedeji Adeleke, mais conhecido pelo seu nome artístico Davido, músico nigeriano que nasceu nos Estados Unidos da América.

Outro nome internacional é de Wet Bed Gang, um grupo português de rap e hip hop. Criado por João Rossi aka La Bella Mafia, tendo como co-fundador Pizzy, em meados de 2014 começou por ser a junção dos grupos que cada um liderava.

O Festival Internacional de Música da Baía das Gatas foi organizado pela 1.ª vez em 1984.