Loony Johnson e Garry no palco do festival de Nhu Santo Nomi

Loony Johnson e Garry são os cabeças de cartaz do festival de música de “Nhu Santo Nomi”, marcado para o dia 26 de Janeiro, anunciou quarta-feira a produtora pro-vison, organizadora do evento.

Blaka, Kotchi Pó Nós ka Nada, Big Z, Kaka de Lida, Moura, são outros convidados deste festival, que este ano vai ser realizado em Achada Forte, ao lado da Catedral Real de São Filipe.

O bilhete para entrada no evento é de 500 escudos, sendo que para área VIP é de 2000 mil escudos.

A organização avançou que no dia 27 de Janeiro haverá tenda electrónica, com animação de DJ´s e actuação do grupo Fidjus de Codé di Dona.

Em conferência de imprensa, na Cidade Velha, para dar a conhecer o programa das festividades, o presidente da comissão organizadora explicou que a realização do festival em Achada Forte procura evitar o congestionamento do trânsito e proporcionar mais facilidades de deslocação aos festeiros.