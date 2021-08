“Uma Aventura Kriola” exibido domingo na Praia

O documentário cabo-verdiano “Uma Aventura Kriola” que celebra os 30 anos de conquista da nossa Democracia será exibido este domingo, 15, na cidade da Praia.

Segundo uma nota enviada, a transição do autoritarismo para o sistema democrático é o tema do documentário “Uma Aventura Kriola – A conquista da democracia", uma produção cabo-verdiana que estreou no dia 4 deste mês, no ano em que a nossa Democracia completa os seus 30 anos.

Com produção da Café Culeti Filmes, o documentário sintetiza em 41 minutos os 15 anos de controle das liberdades infligidas pelo regime do Partido Único por meio de depoimentos e imagens inéditas ou há muito esquecidas.

A mesma fonte explicou que são retratadas no filme as adversidades enfrentadas pelos cabo-verdianos durante o regime comandado pelo PAICG/CV, como as restrições de liberdade de expressão, de movimento, de iniciativa privada, e a repressão a quem se opôs ao regime, com perseguições, tortura e até mesmo assassinatos.

“Para traçar um retrato preciso e fidedigno dos factos, a produção lançou mão de meses de pesquisa de material de audiovisual na imprensa cabo-verdiana e internacional, para além do levantamento de acervos pessoais entrevistas com figuras de destaque na luta pela democracia, como: António Gualberto do Rosário, Carlos Veiga, Eugénio Inocêncio, Eurico Monteiro, Frei António Fidalgo de Barros, Jacinto Santos, Lígia Pinto e Margarete Monteiro”, lê-se na nota.

Para a produtora-executiva do filme, Natasha Ceunick, o documentário é um registo necessário sobretudo às novas gerações, “fazer um filme como este, 30 anos depois da democratização, dá a oportunidade dos mais jovens conhecerem a sua própria história, a história de seu país. É preciso entender as lutas que vivemos no passado para valorizar e defender os direitos que temos no presente”, afirma a cineasta.

O documentário terá a sua estreia mundial simultânea na TV e pela Internet. No site www.aventurakriola.cv e TV na Record Cabo Verde, este sábado, 14, às 21h50, com reposição no domingo, às 21h50.

A exibição é gratuita e democrática, ou seja, aberta para todas as pessoas. “Queremos contar essa história a todos os cabo-verdianos, por isso levaremos o filme aonde quer que estejam em exibições públicas gratuitas que vão percorrer todas as ilhas do nosso país e na nossa diáspora”, afirma a produtora Natasha Ceunick.

A primeira exibição pública acontece no domingo, 15, na Assembleia Nacional, às 18h00. O evento conta com a presença e um pocket show da artista Soraia Ramos, e após a exibição do documentário haverá um conversa aberta com Carlos Veiga, candidato presidencial, e convidados.