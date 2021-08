Praia acolhe concerto beneficente para criação da Fundação Orlando Pantera

A cidade da Praia recebe um concerto beneficente para angariação de fundos para a criação da Fundação Orlando Pantera, e tem como objectivo base a aquisição de receitas no valor de mil contos.

Segundo uma publicação na rede social do Palácio da Cultura Ildo Lobo, a “Fundação Orlando Pantera” consiste num projecto delineado por Darlene Barreto (filha de Orlando Pantera), que tem trabalhado no processo de recolha de todo o 'acervo' deixado pelo pai, tais como acervos pessoais, composições e principalmente o legado do trabalho social que Orlando Pantera fez ao longo da sua existência.

Deste modo, o objectivo da fundação e de outros projectos traçados visam enaltecer o nome de Orlando Pantera principalmente no que diz respeito a projectos sociais para crianças e adolescentes, tendo como base o ensino da arte e cultura cabo-verdianas.

O concerto está agendado para este sábado, 28, no Auditório Nacional Jorge Barbosa, na cidade da Praia, e contará com a participação de artistas como Dino D'Santiago (actuação online), Alberto Koenig, Bob Mascarenhas, Batchart, Ineida Moniz, Ruth Borges, Bino e Eduíno do grupo Ferro Gaita, Albertino, SOS Mucci, Edy Young, Raiz di Polon, Éder Xavier, Romeu di Lurdis e Princezito.