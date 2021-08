Abertas as inscrições para concurso de design “Klaridad” da Urdi 2021

As inscrições para a quinta edição do concurso de design “Klaridad”, promovido no âmbito do Salão_Created in Cabo Verde para a Feira do Artesanato e Design de Cabo Verde (Urdi) 2021 estão abertas até 27 de Setembro.

De acordo com o edital divulgado pelo Centro Nacional de Artesanato e Design (CNAD) a 6ª edição da feira Urdi vai decorrer, de 24 a 28 de Novembro, sob o tema “Imaginar Futuros”. Nesta linha, adiantou, foi lançado o concurso de design que convida designers, artesãos, arquitetos e criativos no país e na diáspora a conceber um projecto de design cuja reflexão recai sobre qual o contributo do design para o futuro de Cabo Verde e de que forma as tecnologias artesanais, que se tem à nossa disposição, poderão operar de maneira a responder a desafios futuros. “Se nas edições anteriores o objecto de reflexão criativa era mais específico, este ano o desafio lançado passa por identificar uma problemática no nosso contexto e, a partir daí, desenvolver um projeto de design que priorize os saberes e práticas locais”, lê-se no edital divulgado pelo CNAD, que também justifica que, através da Klaridad, pode-se “vislumbrar a criatividade – luz física, psíquica e metafórica – o futuro como espaço germinal”. Conforme o edital, cada concorrente ou grupo de concorrentes, poderá apresentar o máximo de dois projectos. Deverão submeter propostas originais e inéditas, devem ser sustentáveis, a nível económico, ambiental e social e exequíveis no âmbito da realização da Urdi 2021. Serão ainda levados em conta os critérios de inovação, integração conceptual ao tema, qualidade estética e formal, desafio experimental, eficiência, dimensão simbólica e condições de mobilidade da peça. No máximo, serão seleccionados 15 projectos, mas o júri poderá não seleccionar candidaturas se entender que a qualidade dos projectos não justifica. O anúncio das propostas seleccionadas será feito no dia 30 de Setembro, a execução dos projectos acontece até 15 de Novembro e a inauguração do Salão_Created in Cabo Verde a 25 Novembro.

