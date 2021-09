Equipa do M_EIA e Faculdades de Belas Artes do Porto envolvida no projecto Desenhar São Filipe

​Uma equipa técnica do Instituto Universitário de Arte, Tecnologia e Cultura do Mindelo (M_EIA) e da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (Portugal) terminou sábado os trabalhos de campo do projecto Desenhar São Filipe. O presidente do M_EIA, Leão Lopes, disse que se trata de um projecto semelhante ao realizado há cerca de dois anos na localidade de Chã das Caldeiras e que resultou na edição de um livro. O edil de São Filipe, Nuías Silva, gostou da ideia e desafiou o M_EIA e a Faculdade de Belas Artes do Porto a desenhar São Filipe. Nesta, óptica uma equipa de cinco pessoas, dos dois estabelecimentos de ensino, passou uma semana em campo. "Estamos aqui a observar e a sentir São Filipe, desenhando, fotografando e investigando um pouco a sua história, com a finalidade de produzir um livro", disse Leão Lopes, observando que tudo correu bem e esperando que saiam "bons desenhos e que o livro possa ser editado, retratando a cidade de São Filipe". "Aqui é ver, sentir, desenhar, fotografar e comentar a cidade, a questão fulcral é a cidade", destacou, por seu lado, o professor de desenho da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, Mário Bismarque "Pretendemos fazer aquilo que São Filipe tem de mais característico como identidade desta terra", referiu.