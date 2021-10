Cremilda Medina em concerto no B.Leza

A cantora cabo-verdiana, Cremilda Medina estará no espaço B.Leza Club, em Lisboa, no dia 22 deste mês, num concerto incluído no “Circuito Lisboa”.

Este concerto é um apoio aprovado pela Câmara Municipal de Lisboa aos espaços Lisboetas das salas e clubes com programação própria de música ao vivo, no âmbito do LisboaProtege. Com uma personalidade marcante, de voz doce e trato simples, Cremilda Medina empenha-se numa carreira musical assente na tradição, na valorização e divulgação da Morna, estilo musical com que mais se identifica, e que melhor retrata a essência do povo de Cabo Verde. Cremilda Medina carrega consigo parte da cultura do seu país e mereceu já o reconhecimento nacional e internacional de onde se destacam os dois prémios de “World Music” nos EUA e o prémio de melhor Morna em Cabo Verde. Neste concerto, a cantora promete fazer uma viagem às suas raízes, levando consigo para o palco do B.Leza, Armando Tito, Stephan Almeida e José António para um espetáculo intimista fazendo lembrar as tocatinas de outrora, onde a Morna, Património Cultural Imaterial da Humanidade, será rainha. Canções repletas de nostalgia e saudade é tudo aquilo que se pode esperar numa noite especial que tem hora marcada para início às 22h30, onde não faltarão temas do antigamente para fazer reviver memórias, encurtar distâncias e confortar corações. Cremilda Medina destaca-se como uma das mais belas vozes da actualidade de Cabo Verde e faz da morna a sua bandeira, estando este ano nomeada na categoria de Melhor Intérprete Feminina e Melhor Morna nos CVMA Cabo Verde Music Awards.

