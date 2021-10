Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões. No Palácio da Cultura Ildo Lobo, na cidade da Praia decorre a exposição de pintura “Olhares” do artista plástico congolês Elsie Mafouta.

Sexta-feira

- Live Concert com Edson Dany e Banda, no espaço AQVA, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Triu d`Fôgu, no espaço Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Lançamento do álbum “Ragoce De nha Mamãe” de Luces Pereira, no Centro Cultural do Mindelo, às 20h30.

- Live Concert com Arlindo do Rosário no restaurante Grace Evora Lounge, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Khyra e Vamar Martins, na Livraria Nho Djunga, em São Vicente, às 21h00.

Sábado

- “Na Cambar di Sol" com Clóvis Davero, e banda composta por Renato Vieira, Dany Pires e Ericson Fonseca, no Hotel Odjo d`água, ilha do Sal, às 16h30.

- 2ª Eliminatória de concurso de vozes, no Mercado de Cultura em Tarrafal de Santiago, às 20h00.

- Ineida Moniz, Edson Brito, Adão Brito e Jorge Pimpa, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com o Nun d’Lolo e Walter Litos da Costa, no Horace Silver Lounge Bar, na ilha do Maio, às 21h00.