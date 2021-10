Dia Nacional da Cultura assinalada com várias actividades sob o lema “Pela cultura que nos une”

O lema “Pela cultura que nos une” foi escolhido pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas para comemorar o Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, assinalado a 18 de Outubro com várias actividades programadas.

Segundo uma nota a divulgar a programação enviada à Inforpress, as actividades programadas serão realizadas através das estruturas do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), em parceria com o Ministério das Comunidades e as autarquias que, durante cerca de um mês, em todas as ilhas, estarão a promover iniciativas em formato misto para assinalar a data.

Segundo o MCIC, o lema “Pela cultura que nos une”, é um “apelo ao espírito de união dos cabo-verdianos e das comunidades”, neste contexto particular em que se vive, à resiliência que marca o povo cabo-verdiano, “à esperança num novo recomeço e no reforço” da cultura cabo-verdiana, no País e na diáspora.

Mensagem à comunidade cabo-verdiana na diáspora, uma conferência internacional das comunidades sobre “Integração dos emigrantes nos respectivos países de acolhimento”, a realizar-se na Cidade da Praia, um workshop sobre a lista indicativa da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) “Turismo, Património e Sustentabilidade” e palestras, são algumas actividades programadas.

A Direcção-Geral das Artes e das Indústrias Criativas tem também programada, de entre outras actividades, uma exposição de artes plásticas, intitulada “Virtuosas”, do artista guineense Elsie Mafouta, no Palácio da Cultura Ildo Lobo.

Numa parceria entre o Centro Cultural do Mindelo, o Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, a Comissão Nacional de Cabo Verde para Unesco, a Biblioteca Nacional de Cabo Verde, entre outras instituições, também estão programas inúmeras actividades celebrativas do mês da Cultura e das Comunidades, como exposições, momentos musicais, feiras de livros, conversas abertas, fóruns, workshop, publicações, conferências e roteiros gastronómicos.