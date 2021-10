Festival Escritaria: Ministro da Cultura descreve Germano Almeida como “uma figura maior” da cultura cabo-verdiana

O ministro da Cultura, Abraão Vicente, considerou ser “uma honra” estar o escritor Germano Almeida a ser homenageado no Festival Literário Escritaria, em Portugal, ainda mais sendo esta “uma figura maior” da cultura cabo-verdiana”.

O governante tecia estas considerações no encontro com o presidente da Câmara Municipal de Penafiel, António de Sousa, autarca da cidade que recebe a 14ª edição da Escritaria, festival literário, que este ano decidiu prestar tributo ao escritor cabo-verdiano, de acordo com una nota enviada à Inforpress pelo Ministério da Cultura.

Abraão Vicente também foi convidado para estar presente neste “grande momento da literatura” e do escritor cabo-verdiano que já deu a provar ao mundo 19 obras inéditas, o último, uma trilogia a ser lançado neste sábado, 30, intitulado “A confissão e a culpa”.

Segundo a mesma fonte, é sempre importante homenagear os vultos da literatura, ainda em vida e a escolha, este ano, de Germano Almeida, que “tem na sua fina pena uma acutilância já reconhecida”, é “uma honra tanto para o escritor como para o País”.

“Germano Almeida é uma figura maior da cultura cabo-verdiana: Rompe com vários paradigmas da escrita, do estilo e intervenção político-social em Cabo Verde. O escritor acaba por ser um dos grandes cabo-verdianos a espalhar o nome de Cabo Verde pelo mundo”, sustentou Abraão Vicente, conforme a referida nota.

O presidente da Câmara Municipal de Penafiel também defendeu que por aquilo que representa o escritor na literatura e pela sua obra justifica-se a escolha e a homenagem.

“Germano Almeida tem uma obra muito densa e o objectivo do festival, desde a sua fundação, foi homenagear um escritor contemporâneo da lusofonia”, sustentou António de Sousa

A Escritaria, festival literário que homenageia todos os anos um escritor de língua portuguesa vivo e, depois de 14 edições, querem internacionalizar o evento.

Neste sentido, o titular da pasta da Cultura e das Indústrias Criativas propôs que se levasse este evento, e a começar pela homenagem a Germano Almeida, para Cabo Verde, no sentido de se iniciar uma parceria de cooperação literária.

O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, e o escritor/Prémio Camões 2018, Germano Almeida, participaram na manhã hoje do painel “O papel cultural na lusofonia”, que aconteceu no Museu Municipal de Penafiel e com transmissão online.

Durante uma semana Penafiel, distrito do Porto, Portugal, respira as obras de Germano Almeida e por toda a cidade há referências a este evento, ao escritor e aos seus livros.

“Um convite para que os penafidelenses possam conhecer, melhor, este escritor, os seus escritos e envolverem-se no festival de promoção e cultura à literatura”.