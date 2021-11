Adê Costa lança álbum “Hello Cabo Verde”

O músico maiense, Adê Costa anunciou hoje que já está disponível nas plataformas digitais, o seu novo álbum intitulado “Hello Cabo Verde”, que traz canções que valorizam a cultura e a identidade crioula de maneira original e inédita.

Segundo o músico, o álbum traz dez faixas musicais que traduzem a música tradicional cabo-verdiana mesclada com um estilo contemporâneo, com forte presença da música afro-brasileira e da África Continental.

Com esse disco, o músico maiense disse que pretende resgatar a tradição e a cultura crioula com uma sonoridade moderna e actual.

'Hello Cabo Verde' conta com a participação dos artistas cabo-verdianos como Tibau Tavares e Jenifer Solidade e do sanfoneiro brasileiro Mestrinho.

O álbum é composto por temas como “Hello Cabo Verde” e “Resposta di Kriola”, “Sol di Penose”, “Fazê gat” e “Txeru pitada”, “Tabanka Santa Cruz”, “So mi ku bó” e “Karabiloke”, “Áfrika” e “Gosi kuza e asi”.

Nesse disco, Adê Costa conta que aprimorou o seu lado compositor e explorou a sua veia produtora. Esse disco conta ainda com temas dos músicos como Toy Vieira, do brasileiro Jurandir Santana e dos espanhóis Pau Figueres e Andrea Motis.

Adê Costa avisa que já está, também nas plataformas digitais, o seu videoclipe do tema “Txeru Pitada”, do compositor maiense, Tibau Tavares.

Conforme explicou essa composição é um batuque moderno que conta a história de um costume local e rural bastante conhecido que é o dos idosos que cheiram a folha de tabaco seca e triturada.