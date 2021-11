​Mindelo acolhe feira do livro da Biblioteca Nacional

A Biblioteca Nacional promove, desde sexta-feira, em São Vicente, mais uma edição da feira do livro. A mostra é composta por cerca de dois mil títulos, sobretudo de autores nacionais.

A feira enquadra-se nas comemorações do Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, mas também no Festival Internacional de Teatro do Mindelo (Mindelact), que começou ontem à noite.

Em declarações aos jornalistas, a presidente da Biblioteca Nacional de Cabo Verde, Matilde Santos, reiterou o trabalho da instituição na promoção de um acesso aos livros “a preços acessíveis”.

“Temos tido muito cuidado, sempre que realizamos as feiras, identificar as obras muito procuradas e que não existem em Cabo Verde ou que já estão esgotadas para, no caso em que conseguirmos, apostar na reedição. Naquelas em que não conseguimos reeditar, conseguimos, através de parcerias, minimizar o custo e fazer com que as obras cheguem ao mais baixo custo à grande maioria das pessoas”, nota.

A feira do livro decorre até dia 15, no Centro Cultural do Mindelo, composta por obras específicas da literatura cabo-verdiana, literatura infanto-juvenil, livros técnicos e outras obras.