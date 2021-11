​Carnaval de regresso a Mindelo em 2022

A Câmara Municipal de São Vicente anunciou o regresso dos desfiles de Carnaval em 2022. A decisão surge na sequência de encontros realizados entre a autarquia, a Liga Independente dos Grupos Oficiais, autoridades sanitárias e governamentais.

Em conferência de imprensa conjunta com o presidente da Liga Independente dos Grupos Oficiais (LIGOC), Augusto Neves recordou que o carnaval é uma peça fundamental na economia da ilha.

“Este é um dos motores fundamentais da economia sanvicentina. Fazemos o Carnaval graças aos grupos, ao sacrifício de muita gente, numa ilha de muitas dificuldades, mas o Carnaval traz muita coisa, a nossa identidade, a nossa cultura e conseguimos integrar muita gente com necessidade de trabalhar e que, basicamente, vive da cultura e da produção do Carnaval”, afirmou.

Neves não quis avançar detalhes sobre o apoio financeiro da autarquia aos grupos, apontando para “pelo menos, o mesmo valor da última edição”.

Em 2020, refira-se, cada grupo recebeu cerca 3 mil contos para financiar os projectos carnavalescos.

Os presidentes da Ligoc e dos seis grupos carnavalescos oficiais, Monte Sossego, Vindos do Oriente, Cruzeiros do Norte, Estrelas-do-mar, Flores do Mindelo e Samba Tropical, marcaram presença na conferência de imprensa.

Marco Bento, da Ligoc, enalteceu a prontidão dos grupos para a preparação da edição 2022 da festa carnavalesca.

“A direcção executiva da Ligoc recebeu a prontidão para reunirmos e definimos o carnaval 2022 e estamos disponíveis para a qualquer tipo de apoio que precisarem, para podermos ter um bom Carnaval. O governo também já disponibilizou-se para nos ajudar nesta retoma”, notou.

De acordo com Marco Bento, neste momento, a promoção da vacinação contra a covid-19 é essencial.

“Já falámos com os grupos, não podemos estar a promover um evento deste calibre sem esse compromisso social. Promover a vacinação entre grupos, quadras, estaleiros, espaços para ensaios. E continuar as medidas preventivas, nomeadamente, uso de mascara. Seria diferente se acontecesse algo até o Carnaval, mas de acordo com os dados e projecções que temos, até Dezembro, já estaremos em quase 90% da população vacinada”, apontou.

O Grupo Carnavalesco Monte Sossego venceu a edição 2020 do Carnaval, a ultima realizada antes da pandemia.