15 artesãos recebem formação

O Parque 5 de Julho acolhe até 12 deste mês uma formação em artesanato ministrada pela embaixada da Espanha em parceria com a Câmara Municipal da Praia e que se enquadra no programa espanhol “Acerca”. Esta formação conta com a participação de 15 artesãos.

O “Acerca” trata-se de um programa anual, desenvolvido pela Embaixada de Espanha no ano de 2005 e implementada em Cabo Verde a partir de 2007, e que actua na capacitação das pessoas por intermédio da parceria entre Embaixada de Espanha e as Indústrias Criativas.

Fernando Criado, Conselheiro da Cultura da Embaixada de Espanha considera o programa “Acerca” como sendo um dos mais importantes que existe a nível cultural, porque se baseia na capacitação dos formandos em diferentes países em que Espanha está representada diplomaticamente.

“Em Cabo Verde a cooperação em turno deste programa foi feita desde 2007, em primeiro lugar esta parceria faz com que haja uma troca de experiência, porque as indústrias criativas, por vezes, são muito diferentes. É interessante ver como é que se relacionam e também ajudar a conhecer outra forma do desenvolvimento das Indústrias Criativas” acrescentou.

Adilson Spínola, Director da Cultura e Economia Criativa da Câmara Municipal da Praia realçou que o objectivo da formação é ajudar no desenvolvimento da parte técnica do artesanato e também levando em consideração a comercialização dos produtos a ter reconhecimento no mercado de artesanato.

"Esta formação pretende realizar intercâmbio cultural na área do artesanato, mostrando aos artesãos um pouco do mercado de artesanato a nível internacional, o que consideramos ser também muito importante" reforçou.

Segundo Fernando Criado, a semana da formação, mesmo no contexto da pandemia ainda vivenciado no país, terá um impacto positivo e será útil aos artesões, ajudando-os adquirir mais ferramentas para no dia-a-dia beneficiarem do trabalho que realizam.

Por sua vez, Adilson Spínola espera que de acordo com a parte avaliativa, haja melhor desenvolvimento do artesanato e que os artesãos tenham mais input nos trabalhos, levando em consideração os seus métodos até à finalização dos produtos.

Esta trata-se da primeira formação de artesanato realizada este ano na cidade da Praia fruto de parceria entre Embaixada da Espanha e Câmara Municipal da Praia.