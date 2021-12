8ª Edição do Morna Fest acontece este fim-de-semana na Praia e no Mindelo

A 8ª edição do Morna Fest que acontece este fim-de-semana, na cidade da Praia e Mindelo, terá como lema “Homenagem à Morna – Património Imaterial da Humanidade”.

Hoje, o produtor da Boa Música, Júlio do Rosário disse, numa conferência de imprensa de apresentação do evento que depois de uma paragem de dois anos, devido à pandemia da COVID-19, estão em força com o Morna Fest.

O Morna Fest foi realizado pela primeira vez na cidade da Praia, em 2019, já na sua 7ª edição. “A primeira edição que realizamos o Morna Fest na cidade da Praia fomos bem aceites, então, é como semeamos, a capital do país ficou no nosso caminho todos os anos”, indica Júlio do Rosário.

Conforme disse, devido a muita procura e aceitação que o Morna Fest tem tido em Cabo Verde conseguiram alargar esse evento a outra ilha, e este ano vão estar na ilha de São Nicolau.

“O Morna Fest estava agendado para o dia 3 deste mês, para acontecer em São Nicolau, mas devido a problema de transporte não conseguimos chegar à ilha de Chiquinho, mas brevemente vamos anunciar uma outra data”, avisa.

Por outro lado, afirmou que recomeçar depois de uma paragem não é fácil, “temos que agradecer às instituições que nos ajudaram, principalmente nas viagens”.

Em relação à cidade da Praia afirmou que vão realizar esse evento com toda a morabeza e carinho. “Estamos aqui para presentear o pessoal da capital mais uma grande noite da morna para ficar marcado na nossa história e curriculum musical de Cabo Verde”.

Na cidade da Praia, a 8ª edição do Morna Fest será realizada esta sexta-feira, 10, no Auditório Nacional, com a participação especial de artistas como Cremilda Medina, Assol Garcia, Bau Almeida, Carmen Silva, Fantcha, Djila, Dudu Araújo, Calú Bana, Mariana Ramos, Fábio Ramos, Arlindo Rodrigues, Diva Barros, Carlos Matos, Mindela Soares, Tété Alhinho e Tiolino.

Já no sábado, 11, o Morna Fest estará em Mindelo, com esses mesmos artistas, mas com excepção de Calú Bana e Tété Alhinho.

Em relação à venda de bilhetes para o espectáculo, Júlio do Rosário sublinhou que está a decorrer num bom ritmo. “Pela informação que temos é que está tudo a decorrer bem. Em São Vicente está num bom ritmo e na Praia também. Pelo feedback que temos é que está a ter muita procura”.

“Esperamos ter uma casa com uma moldura humana satisfatória, para que os artistas possam sentir aquele calor e aquela morabeza, para que possam levar ao público o que é a morna genuína de Cabo Verde”, frisa.

Conforme Júlio do Rosário, o objectivo para 2022 é de internacionalizar o Morna Fest, levar para Europa, Estados Unidos da América e outras paragens, com os mesmos leques de artistas que têm estado a participar todos os anos.