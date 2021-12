IPC e TUI Portugal assinam contrato de prestação de serviço nos domínios do turismo cultural

O Instituto do Património Cultural (IPC) assinou segunda-feira, 13, com a operadora turística TUI Portugal, um contrato para prestação de serviços no sector do turístico-cultural e potencializando os recursos culturais e patrimoniais geridos pelo IPC no contexto turístico

Conforme uma nota enviada à Inforpress pelo IPC, o turismo cultural é um dos sectores que mais cresce a nível internacional, sendo responsável por cerca de 70% do mercado global do turismo, o que corresponde a mais 500 milhões de viagens internacionais. “Cabo Verde tem enormes potencialidades em termos culturais e a reabilitação do património cultural e religioso através do PRRA, a implementação dos programas de valorização do Património Imaterial como a morna, a tabanca, a olaria e a criação de uma rede de estruturas museológicas configuram uma mais-valia para que se possa posicionar no circuito dos destinos turístico-culturais e marcar a diferença pela singularidade da sua oferta”, refere o documento. O IPC adianta ainda que tem sido foco do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, nesta retoma gradual do turismo em cabo Verde, delinear projectos que visam a salvaguarda e a promoção do património material e imaterial. A ideia é de, não só para proporcionar aos visitantes novas ofertas como contribuir para a valorização do sector da cultura do desenvolvimento socioeconómico e sustentável das comunidades e do país. A Tui Portugal é um operador turístico especializado em grandes viagens e está presente no mercado português desde 2001.

