Noite Branca acontece este fim-de-semana

A cidade da Praia acolhe esta sexta e sábado, 17 e 18, a tradicional edição da “Noite Branca”, com vários palcos espalhados pelo Centro Histórico do Plateau.

A programação deste evento foi divulgada esta quarta-feira, na página do Facebook da Câmara Municipal da Praia.

Na sexta-feira, 17, haverá actividades como Despertar Plateau, Feiras de Artesanato e de Doces, Palco Morna, Cordas e Acordes e Sopros e Metálicos e Exposição ao ar livre. Já no sábado, 18, está previsto a Pracinha Infantil, Palavras Som e Poesia, Palco Jovem, Palco Pracinha, Atelier – Arte Inclusivo e Palco Batuku.

Este evento transforma o Centro Histórico do Plateau num grande palco, com uma grande afluência, em termos de público, e a envolvência de vários artistas, produtores e agentes culturais em torno da concretização das actividades programadas.

A “Noite Branca” enquadra-se no propósito da Câmara Municipal Praia (CMP) de colocar a cidade da Praia no centro da atracção do turismo cultural, mediante a oferta de uma Agenda Cultural dinâmica, diversificada e focada na promoção e projecção dos artistas do município.

A Praia conta, desde 2017, com a mais-valia de ter sido eleita, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), no tema música, para fazer parte das 64 cidades criativas da UNESCO, juntando-se, assim, a uma rede que tem como principal objectivo promover a inovação e a criatividade como motores essenciais para um desenvolvimento urbano mais sustentável e inclusivo.

Por outro lado, com esta eleição a Praia passa a figurar como a segunda Cidade africana e a décima nona a nível mundial a pertencer à rede no domínio da música.