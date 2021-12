Peça teatral “Pinha ma Kentei” de Juventude em Marca estreia em Mindelo

A mais recente peça teatral “Pinta ma Kentei” de Juventude em Marcha, cuja estreia acontece a 27 de Dezembro, no Mindelo, será ao longo de 2022, exibida em todo o arquipélago, durante uma tournée desta companhia teatral santantonense.

O líder deste grupo, fundado em 1984, Jorge Martins, disse à Inforpress que, além de ser exibida em todas as ilhas de Cabo Verde, a produção vai chegar também à diáspora cabo-verdiana em 2022.

Os tradicionais espectáculos do fim do ano do grupo Juventude em Marcha acontecem a partir de 27 de Dezembro, no Centro Cultural do Mindelo, em São Vicente.

Os espectáculos vão decorrer até ao dia 29 deste mês, com “estreia absoluta” da peça “Pinha ma Kentei”, mais uma produção cénica de autoria de Jorge Martins.

Esta peça, além de enaltecer o excelente relacionamento entre os irmãos gémeos, rende uma homenagem aos trabalhadores de Santo Antão na construção das estradas e levadas, “obras emblemáticas, que desencravaram a ilha e fizeram com que a agricultura pudesse encontrar condições para se desenvolver”, explicou Jorge Martins.

Conforme explicou trata-se de uma “tragicomédia” que, além da comicidade, que é característica deste grupo, aborda ainda “a temática do amor entre duas personagens que sofreram uma forte traição, gerada por um amigo íntimo e de confiança de Kentei”.