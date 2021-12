Calema actuam hoje na Praia

Os irmãos Calema actuam esta quinta-feira nas instalações da Feira Internacional de Cabo Verde (FIC), com a participação especial dos Rapaz 100 Juiz. No concerto vão ser apresentadas pela primeira vez em Cabo Verde a música “Preparado” e “Te amo”.

Em conferência de imprensa, esta quarta-feira, na cidade da Praia, a dupla santomense confessou que estão ansiosos para o concerto.

“Depois de dois anos sem vir a Cabo Verde, é um grande prazer apresentar aqui as músicas 'Te amo' e 'Preparado', em parceria com os Rapaz 100 Juiz. A pandemia não possibilitou o nosso show aqui na última “tournée”, mas estamos com expectativa muito alta”, afirmaram.

A dupla de irmãos, Fradique e António Mendes Ferreira, de São Tomé e Príncipe, com origem cabo-verdiana, promete um grande espectáculo aos “irmãos cabo-verdianos”, a partir das 21:00.

“Os nossos avôs maternos, eram de Assomada, emigraram para São Tomé para trabalhar, e a nossa mãe nasceu lá. E dali, a nossa ligação com Cabo Verde se intensificou mais. Crescemos no seio da cultura cabo-verdiana”, explicou.

Segundo os irmãos, têm recebido feedback positivo por parte dos cabo-verdianos, e estar em Cabo Verde é, por isso, como estar em casa.

“Cabo Verde sempre fez parte de nós. Quando falamos na lusofonia, também falamos de Cabo Verde, nós representamos a lusofonia e nós temos o sangue de Cabo Verde, e isso nos deixa orgulhosos”, disse.

CMC e PMC, os Rapaz 100 juiz, avançaram que estão preparados para o primeiro “grande show”, após a retoma das actividades culturais no país que esteve parado por conta da pandemia da COVID-19.

“Estamos muito felizes por podermos nos apresentar ao lado dos nossos amigos. Estamos com uma expectativa enorme e convidamos todo o público a vir divertir-se, é o nosso presente de Natal”, sublinharam.