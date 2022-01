Inscrições abertas para concurso design de cartaz para 13 edição do KJF

​A Harmonia Lda anunciou hoje o lançamento do concurso para a criação do cartaz da 13º edição do Kriol Jazz Festival, que está agendado para os dias 7,8 e 9 de Abril de 2022.

Segundo a mesma fonte, à semelhança dos anos anteriores, este concurso visa desafiar os designers e estudantes de design a participarem na criação de um cartaz que retrata o espírito do Kriol Jazz Festival. Cada participante poderá apresentar até três propostas, o cartaz deverá estar em tamanho A4, com 300 DPI, em JPG, PDF ou PNG. Os participantes devem enviar as suas propostas até o dia 10 de Fevereiro. Serão escolhidos um projecto avaliado com base na criatividade, originalidade e adequação ao tema. As propostas deverão ser enviadas para harmonia.producao@gmail.com com o assunto "Concurso Cartaz Kriol Jazz Festival 2022". O vencedor receberá um prémio de 30 mil escudos. O projecto escolhido, bem como os direitos de reprodução e divulgação, passarão a ser propriedade exclusiva da Harmonia Lda., que poderá proceder a alterações que achar necessárias; Será da inteira responsabilidade dos participantes assumir todas as reclamações de terceiros no que respeita a questões de direitos de autor, direitos conexos bem como direitos de propriedade industrial. O Kriol Jazz Festival que não acontece há dois anos, devido a pandemia da COVID-19, tem por objectivo promover a música de inspiração crioula, originária das ilhas, de Cabo Verde, das Caraíbas, do Oceano Índico ou de África. Este ano, conforme o Ministro da Administração Interna Paulo Rocha, a realização do Kriol Jazz Festival vai depender da evolução da pandemia.

