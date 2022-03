Dino D’Santiago e Mário Lúcio nomeados para Prémio Música Portuguesa

O artista cabo-verdiano Dino D’Santiago está nomeado para as categorias de Melhor Álbum e Melhor Artista Masculino na 4ª edição dos Play – Prémios da Música Portuguesa, com o seu mais novo álbum intitulado “Badiu”.

Já o músico Mário Lúcio está nomeado para o Prémio Lusofonia com o single “Hino à Gratidão”, juntamento com os artistas angolanos Paulo Flores com “Jeito Alegre de Chorar” e C4 Pedro “Nossas Coisas” e “Modo Turbo”, de Luísa Sonza, Pabllo Vittar e Anitta (Brasil).

Os vencedores da 4ª edição dos Play – Prémios da Música Portuguesa serão conhecidos no dia 05 de Maio, numa cerimónia que terá lugar no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Na sua página no Instagram, Dino D’Santiago escreveu que dedica esse momento “à jornada dos dois Badius que me ofereceram este mundo. Pai e mãe nu bai Cabo Verde”,

De lembrar que na 3ª edição dos Play, cujos vencedores foram anunciados em Julho de 2021, Dino D’Santiago foi o mais premiado, vencendo nas categorias de Melhor Artista Masculino, Melhor Álbum, com “Kriola”, e Prémio da Crítica.

O “Badiu” de Dino D’Santiago foi lançado no ano passado (2021). E o show de apresentação deste disco está agendado para o dia 2 de Abril, no Coliseu de Lisboa.