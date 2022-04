Festival de mornas está de volta

Depois de dois anos sem se realizar, devido à pandemia da COVID-19, a Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau anunciou esta segunda-feira, 4, na sua página do Facebook, o cartaz do Sodad, Festival de Mornas.

O evento que já vai na sua 8ª edição, acontece este sábado, 9, na vila da Praia Branca e reúne vozes de quase todas as ilhas, num só palco para cantar a Morna. Mas antes disso, na sexta-feira, 8, será realizada a habitual conferência sobre a morna.

Para este certame está prevista a participação dos músicos Nhelas Spencer, Adão Ramos, Egídio Brito, Naiss d’Socol, João Eugénio, Projecto Educarte e Josiana Vaz. O festival conta ainda com a actuação de Maninho Almeida, Zé Andrade, Titiana Fortes, Marly Soares, Arlindo Rodrigues, Beatriz Reis, Leontina Fortes, Ronilda Ramos, Marcos Centeio, Juary Livramento, Iritiana Ramos, Patú de Praia Branca, Sara Teixeira, Homero Delgado, Denise Ferreira, Ailine Andrade, Zuleica Rosário e Viviana Gomes.

Organizado pela Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau, o festival conta com o patrocínio do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e a parceria do Instituto do Património Cultural (IPC).

De lembrar que este evento, que teve a sua primeira edição em 2013, é uma homenagem póstuma ao autor da morna “Sodade”, Armando Zeferino Soares.

Morna

Reconhecendo a importância deste género, em Fevereiro de 2018 o Parlamento instituiu o dia 3 de Dezembro como o Dia Nacional da Morna em homenagem a um dos mais ilustres compositores de Cabo Verde, Francisco Xavier da Cruz – B.Léza, que deixou marcas históricas na geração dos músicos cabo-verdianos desde a sua época até à atcualidade.

Em Março de 2018 o governo desencadeou o processo de candidatura da Morna a Património Cultural Imaterial da Humanidade, que viria a acontecer em Dezembro de 2019, data essa que fica marcada na história da nação cabo-verdiana como o da consagração da Morna como Património do Mundo, na 14ª sessão do Comité Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, em Bogotá, Colômbia.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1062 de 6 de Abril de 2022.