Elida Almeida lança “Mau menino” com Jimmy P

​A cantora e compositora cabo-verdiana Elida Almeida lança hoje, 11, o seu mais novo single “Mau menino”, que fará parte do seu quarto disco de originais “Mulata”. Álbum estará no mercado em Outubro deste ano.

“Mau Menino”, segundo uma nota da produtora Harmonia Lda., é um tema que a cantora fez em colaboração com o artista português, Jimmy P. Este tema chegará hoje a todas as plataformas de streaming, acompanhado por um videoclipe oficial que já está disponível no canal de Youtube da artista.

Elida Almeida, uma das maiores vozes da actualidade cabo-verdiana, encontra-se em fase de finalização do novo trabalho de estúdio, que estará no mercado no final de Outubro deste ano.

Conforme a mesma fonte, a escolha do nome “Mulata” não é inocente. Pretende espelhar precisamente a mistura que este disco apresenta, o encontro de etnias e de diferentes culturas bem patente em cada faixa. Como diz a própria, "vamos ter um bocadinho do mundo dentro do Mulata”.



Já “Mau menino” o tema que dá o pontapé de saída para este novo álbum, é uma canção a duas vozes, onde Élida Almeida se aventura também em português e desafia Jimmy P a sair da sua zona de conforto.

O resultado é um dueto brilhante, profundo e emotivo, que aborda uma relação falhada entre duas pessoas, uma que deu tudo, outra que não soube valorizar. Para a artista,quando escrevi esta música achei que encaixava na perfeição com o Jimmy P. Adoro aquele rap mais slow do Jimmy e achei pensei que casaria muito bem com este tema, desafiei-o ele gostou da música, e para mim foi um orgulho partilhá-la com ele”.

Já para Jimmy P “A Elida é uma das vozes, se não, a melhor voz da lusofonia da nossa geração. Um dueto que me levou para fora da minha zona de conforto, onde me senti muito confortável e do qual gostei muito de fazer parte”.

“Um álbum do mundo e para o mundo”, é assim que Élida Almeida define este novo trabalho, que será revelado ainda este ano.

"Conhecida pela maturidade, talento e generosidade da sua escrita e interpretação, Elida Almeida deu-se a conhecer ao mundo em 2014, depois do produtor José da Silva, responsável pela editora discográfica Lusoafrica, casa de nomes grandes da música de Cabo Verde, como Cesária Évora e Mário Lúcio, a descobrir pelos bares da Praia e perceber rapidamente que as suas histórias eram demasiado importantes para não serem ouvidas pelo mundo. Daí até ao estúdio foi um processo de descoberta, onde Élida Almeida precisou de ultrapassar o medo e passar os seus dramas para as melodias", explica.

O seu primeiro disco “Ora doci ora margos” foi um sucesso imediato e graças a ele as suas palavras chegam à vida de muitos jovens cabo-verdianos, garantindo-lhe o lugar da “voz da nova geração”. Um feito improvável para uma jovem que aprendeu a cantar numa igreja e que chegou a animar uma emissão de correio sentimental numa pequena rádio da ilha de Maio. Ao registo de estreia sucedem-se mais dois álbuns de originais: “Kebrada” (2017) e “Gerasonobu” (2020).