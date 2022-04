​Nhelas Spencer no “Concertos no Convento”

O músico Nhelas Spencer é o próximo convidado para actuar no ciclo de “Concertos no Convento”, que acontece na próxima sexta-feira, 29, a partir das 18h30, na Cidade Velha.

Segundo o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas este concerto será um momento para deliciar-se ao som das músicas deste músico e compositor.

“Este concerto acontece, também, em jeito de reconhecimento ao músico Nhelas Spencer pelo enorme contributo que tem dado à nossa música, enquanto o segundo compositor, mais gravado por artistas nacionais”, indica a mesma fonte.

O momento contará, também, com a actuação dos artistas: Albertino Évora, Armando, Arlindo Rodrigues, Zuleica do Rosário e os músicos: Africano (viola), Carlos Ferro (percussão), Fany (cavaquinho, baixo).

O evento contará, também, com um momento de dança para marcar o Dia Internacional da Dança, celebrado a 29 de Abril, com a apresentação do bailarino e coreógrafo da companhia de dança Raiz di Polon, Mano Preto.

O Convento de São Francisco, na Cidade Velha - Património Mundial, acolhe mensalmente, um concerto musical com nomes sonantes da música cabo-verdiana. Esta iniciativa teve início em Março deste ano, com a actuação da cantora Sónia Lopes.

Este evento é de iniciativa do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através da Direcção Geral das Artes e das Indústrias Criativas e conta com a parceria do Instituto do Património Cultural (IPC), da Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago e da Comissão Diocesana para Bens Culturais.