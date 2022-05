​Zuleica Carvalho no próximo “Concertos no Convento”

A jovem cantora Zuleica Carvalho é a próxima convidada do evento “Concertos no Convento”, que acontece esta sexta-feira, 27, no Convento de São Francisco, na Cidade Velha.

O Convento de São Francisco, sito no único sítio elevado à categoria de Património da Humanidade em Cabo Verde, Cidade Velha, acolhe no final de cada mês um artista nacional para fazer ecoar, entre as suas paredes, o som da nossa terra.

E nesta sexta-feira, a partir das 18h30, será a vez da cantora Zuleica Carvalho brindar a população da Cidade Velha e os cabo-verdianos com um final de tarde memorável.

O “Concertos no Convento” é uma iniciativa do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através da Direção Geral das Artes e das Indústrias Criativas e que conta com a parceria do IPC - Instituto do Património Cultural, a Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago e da Comissão Diocesana para Bens Culturais.